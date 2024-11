Mladých Slovákov čaká ďalší atraktívny súper. Chceme hrať odvážne, znie z kabíny

Po štvrtkovom zápase proti Holandsku (3:3) nastúpia zverenci Jaroslava Kentoša v príprave pred budúcoročnými domácimi ME proti Portugalsku. Zápas má výkop o 18.00 h, v priamom prenose ho odvysiela STVR Šport.

TRENČÍN. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká v pondelok v Trenčíne posledné vystúpenie v kalendárnom roku 2024.

Chceme sa prezentovať aktívnym a odvážnym futbalom, ktorým môžeme prilákať divákov, aby sa prišli pozrieť na našich hráčov," povedal asistent trénera slovenskej dvadsaťjednotky Mário Auxt pre portál futbalsfz.sk.

Jednou z kľúčových postáv v zápase s Holandskom bol krídelník Adrián Kaprálik, ktorý sa postaral o dva z troch gólov dvadsaťjednotky. Pri zakončení, ktoré viedlo k jeho druhému gólu, sa však nešťastne zranil a zápas proti Holandsku nedohral.

"Adrián utrpel ľahšie zranenie, ktoré si však nevyžadovalo osobitnú starostlivosť. Do zápasu by mal byť pripravený, ale o jeho nominácii sa definitívne rozhodne až v pondelok. Ostatní hráči sú v poriadku a pripravení do zápasu," prezradil Auxt.