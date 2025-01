Dvadsaťjednotka sa v rámci prípravy predstaví v Trnave, privíta jeden z najsilnejších tímov sveta

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odštartuje kalendárny rok 2025, v ktorom sa predstaví aj na "domácich" majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie , prípravným zápasom v Trnave proti rovesníkom z Nemecka.

To je jedným zo šestnástich účastníkov tohtoročného európskeho šampionátu do 21 rokov, ktorý sa od 11. do 28. júna uskutoční vo ôsmich slovenských mestách.

Nemci si účasť na záverečnom turnaji zabezpečili prvým miestom vo svojej kvalifikačnej skupine, v ktorej si v desiatich zápasoch pripísali na svoje konto 26 z 30 možných bodov.

Na šampionáte sa predstavia v základnej B-skupine, v ktorej sa stretnú postupne so Slovinskom, Českom a Anglickom.