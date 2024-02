Calzonovi bude prvýkrát dopriate to, čo si želá každý tréner, vraví Kováčik

Prvenstvo nečakal

Prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika napriek tomu víťazstvo v ankete prekvapilo.

„Neočakával som, že sa to môže až takto dobre skončiť. Je to veľké zadosťučinenie. Nezačali sme kvalifikáciu dobre, úvod roka nebol ideálny. Postupne sa to však dostalo tam, kam sme všetci chceli. Veľmi sa teším,“ uviedol Kováčik.