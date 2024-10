Dvom Slovákom chýba herná prax. Bolo to trochu vidno, priznal Kentoš po triumfe

Slováci boli v úvodnom polčase lepší, no väčšinu útokov nedotiahli aspoň do predfinálnej fázy. Po zmene strán však dokázali udrieť zásluhou Artura Gajdoša a nezlomil ich ani vyrovnávajúci presný zásah z kopačky Charalamposa Kostulasa v 84. minúte.

NITRA.Slovenská reprezentácia do 21 rokov pokračuje vo vydarenej príprave na budúcoročný domáci európsky šampionát.

Rozhodnúť duel v prospech domácich dokázal o štyri minúty neskôr z pokutového kopu obranca Dominik Javorček, ktorý odohral stretnutie na stopérskom poste po boku Kóšu. Obaja majú navyše spoločné, že počas leta zamierili zo Slovenska do zahraničia a svoje miesto si stále iba budujú.

"Je to vývoj v ich kariérach. Posunuli sa ďalej a je logické, že nebudú hneď hrávať a svoje miesto si musia vybojovať. Ja si myslím, že aj bolo trochu vidno, že im chýba herná prax," uviedol na adresu stredných obrancov hlavný kouč Kentoš.

Javorček odohral od príchodu do Holsteinu Kiel iba 45 minút proti Bayernu Mníchov a bol svedkom vysokej prehry 1:6. Kóša po odchode z Trnavy do Realu Zaragoza dostal raz priestor na 11 minút a premiérovo figuroval v základnej zostave 5. októbra, keď zaznamenal plnú minutáž proti Racingu Santander.

Kóša si užíval aj prítomnosť pod Zoborom, kde odštartoval svoju profesionálnu kariéru v drese FC Nitra. Dvadsaťjedenročný obranca vníma svoju pozíciu v novom klube ako súčasť procesu.

"Adaptácia stále pomaličky prebieha. Musíme to brať krok po kroku. Myslím si, že ten môj výkon v zápase proti Santanderu bol fajn a budem sa snažiť na to nabaľovať a zbierať čo najviac minút. Prestup nie je vôbec ľahká vec a je to druhá španielska liga, ktorej kvalita je vysoká. Verím, že pracovitosťou od tréningu k tréningu budú minúty pribúdať," skonštatoval Kóša pre TASR.

VIDEO: Tréner Jaroslav Kentoš reaguje po zápase