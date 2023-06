Cítili, že Dunajská Streda je preňho poslednou voľbou. Blackman končí v DAC

„Cesarovi ďakujeme za služby pre náš klub a do ďalšej kariéry mu prajeme veľa úspechov.“

„Vzhľadom na skutočnosť, že s Cesarom sme v klube zaobchádzali ako so synom, jeho správanie počas rokovaní nie je hodné nášho klubu. Preto sme sa rozhodli ukončiť rokovania a stiahnuť našu ponuku,“ dodal Van Daele a uzavrel:

Hráčove kroky by mali smerovať do Slovana Bratislava, rokovania potvrdil pre denník Šport aj generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík starší.

Blackman by mal v tíme majstra nahradiť Jurija Medveděva, ktorý by mal zase po skončení kontraktu zamieriť do ruského FK Soči, informoval jeho agent.