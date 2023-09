Majú ich naštudovaných. Slováci si veria a chcú súpera prekvapiť

BRATISLAVA. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká v pondelok o 18.00 h vo Velje druhý prípravný zápas septembrového asociačného termínu.

Proti rovesníkom z Dánska chcú byť Slováci aktívni v hre s loptou a vytvárať si gólové šance. V prvom septembrovom súboji prehrali na pôde Česka 0:2.

"Naštudovali sme si Dánov a ich štýl hry je veľmi futbalový. Hrajú veľmi kompaktne a sú veľmi nebezpeční smerom dopredu.

Ak sa im v tomto vyrovnáme, môžeme ich prekvapiť. Vieme, že nás čaká ťažký super, no my sa pozeráme na seba. Chceme dobre pracovať v defenzíve a eliminovať kvalitu Dánov, aby sa nedostávali do gólových príležitostí," uviedol pre futbalsfz.sk asistent trénera Mário Auxt.