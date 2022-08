Slovan má pred odvetou dobrú pozíciu. Zrejme bude hrať pred plným hľadiskom

"Čaká nás ťažký súper, ktorý v prvom zápase nebol v takej pohode ako pred rokom. V odvete to však možno bude o to ťažšie. Dáme do toho všetko a zabojujeme o postup," povedal tréner Vladimír Weiss st. po nedeľňajšom fortunaligovom súboji so Skalicou.

"Belasí" v ňom uspeli 3:0. Obhajca titulu z minulej sezóny sa dostal po štvrtom kole Fortuna ligy na prvé miesto tabuľky.

Slovan v utorok informoval, že na Olympiakos zostáva v predaji posledných 4000 vstupeniek. Klub evidoval veľký záujem o lístky už cez víkend.