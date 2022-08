Bude opäť Tehelné pole vypredané? Zápas Slovana s Olympiakosom láka

BRATISLAVA. ŠK Slovan Bratislava už predal na štvrtkovú odvetu 3. predkola futbalovej Európskej ligy s Olympiakosom Pireus (20.30 h) takmer 12.000 vstupeniek.

Hráči úradujúceho slovenského majstra remizovali v Grécku 1:1 a v domácom prostredí zabojujú o postup do play off.

"Čaká nás ťažký súper, ktorý v prvom zápase nebol v takej pohode ako pred rokom. V odvete to však možno bude o to ťažšie. Rád by som pozval ľudí, aby nás prišli podporiť.

Na zápase s Ferencvárosom boli vynikajúci, žiaľ, s nešťastným koncom. Dáme do toho všetko a budeme bojovať o postup," povedal tréner Vladimír Weiss st. na tlačovej konferencii po nedeľňajšom fortunaligovom súboji so Skalicou, v ktorom sa "belasí" naladili víťazstvom 3:0.