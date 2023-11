Slovan nebol roky tak suverénny. Weiss napriek tomu avizuje zmeny v kádri

„Super! Tak snáď to v závere ubránime aspoň na 3:2,“ glosoval fanúšik belasých, poučený nedávnymi dramatickými zápasmi.

Slovan zažil neľahký štart do sezóny. Remizoval v Košiciach (0:0) a následne s Banskou Bystricou (2:2). Pre odložený zápas s Michalovcami mal stále menej zápasov ako ostatní.

„Sme radi, že sme ligu dobehli a máme malý náskok, štyri body nie je veľa. Najmä po zlom začiatku, keď sme neboli bodoví s Duklou a Košicami, čo by sme dnes už asi zvládli,“ komentoval polovicu základnej časti tréner Vladimír Weiss starší.

Weiss už dlhšie spomínal, že by rád zažil zápas, ktorý by si mohol v pokoji vychutnať. Hráčov o to doslova prosil. Teraz sa dočkal dokonca dvakrát po sebe.

Za posledné obdobie sú pritom takéto výsledky v podaní Slovana výnimočné.