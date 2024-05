ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Humenné dnes, II. liga (29. kolo, LIVE)

Prenos

90+4 Koniec zápasu.

90+3 yellowCard Žltá karta pre tím FK Humenné (Maťaš).

90+3 redCardAfterYellow Druhá žltá a následne červená karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Diviš).

90+2 Vasiľ centruje do šestnástky, tam bol Kranthove. Liptáci však napokon odkopli loptu ďaleko od súpera.

90+2 Posledná šanca pre Humenné. Do útoku sa rúti Bastl. Bude to ešte ďalší rohový kop pre hostí. Opäť pri lopte Vasiľ.

90+1 Vasiľov center do šestnástky, tam ani jeden z jeho spoluhráčov nebol dostatočne otvorený na to, aby hlavičkoval.

90+1 Humenné bude mať k dispozícií ešte rohový kop. Pri lopte opäť Vasiľ.

90+1 Štandardná situácia pre Humenné. Pri lopte stojí Vasiľ.

90 change Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:

z ihriska odchádza Staš, prichádza Capko,

z ihriska odchádza Appiah, prichádza Kuchárik.

89 Appiah teraz nebol dostatočne rýchly a stratil loptu. Vhadzovať ju do hry môžu hostia.

87 Nasledovať bude rohový kop pre hostí. Hosťujúci hráči sa sťažovali na ruku súpera a zdá sa, že právom, no nepískalo sa nič.

85 Vasiľova tvrdá rana z pravej strany šestnástky. Húska dokázal zareagovať.

84 Lopta je momentálne v moci Húsku. Ten sa nikde neponáhľa a bude sa snažiť čo najviac zdržiavať čas.

83 yellowCard Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Lehotský).

82 Appiahova prihrávka do šestnástky na Staša nedošla. Možnosť protiútoku pre Humenné.

79 change Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:

z ihriska odchádza Mráz, prichádza Teplan.

78 important Obrovská šanca pre Liptovský Mikuláš! Diviš mal teraz veľkú šancu ísť sám zoči-voči Balážovi a trafia len spojnicu brány!

77 Následne je však pískaný faul. Zahrávať štandardku budú Humenčania.

77 Center domácich odvrátili obrancovia domácich mimo nebezpečenstvo.

76 Perfektná strela, ktorá smerovala na vzdialenejšiu žrď. Nebola tečovaná, no rozhodca ukazuje na vlajku v rohu. Preto uvidíme rohový kop hostí.

75 Štandardka pre Humenné. Zahrávať ju bude buď Vasiľ, alebo Šuľák.

75 yellowCard Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Diviš).

74 Bartoš trošku zaváhal, otváral sa mu tam totiž Trabalík. Na ťahu Appiah, no aj on o loptu prišiel.

73 Šanca pre Liptovský Mikuláš, Bartoš ale nepridáva druhý gól. Roh pre domácich.

72 change Striedanie v tíme FK Humenné:

z ihriska odchádza Holp, prichádza Šuľák,

z ihriska odchádza Avetisian, prichádza Balica,

z ihriska odchádza Hugo Ahl, prichádza Bastl.

70 Zlacký centruje do šestnástky, no tam sa nachádza iba Avetisian. Holp sa snažil obhodiť súpera, ale Mráz ho vytlačil k rozhodnutiu, ktoré nebolo úplne ideálne. Odkop pre Húsku.

68 Na zemi ostáva ležať Dzurík po nedovolenom zákroku od súpera. Nebezpečne ho zasiahol konkrétne Mráz.

68 Appiah si hľadá priestor, zastavený je však Avetisianom.

67 Holpov center letí do šestnástky, no lopta pristáva len do rukavíc Húsku.

66 yellowCard Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Mráz).

65 Holp vyhral hlavičkový súboj, no len na konto súpera, a tak sa k lopte dostáva domáci brankár Húska.

65 Stašov center napokon končí v rukách Filipa Baláža.

65 Uvidíme rohový kop pre Liptovský Mikuláš. Zahrávať ho bude Staš.

64 K lopte sa dostane tím domácich, ktorí ju bude vhadzovať na polovici súpera.

63 Humenné sa vydalo na ofenzívny výlet, no zastavil ich ofsajdový verdikt rozhodcu.

63 Lopta z rohového kopu letela na zadnú tyč. K lopte sa následne dostal Appiah, no nedokázal ju prepasírovať na kopačky svojich spoluhráčov.

62 Domáci vybojovali rohový kop. K jeho realizácií pristúpi Staš.

60 goal Liptovský Mikuláš dal gól!

Liptáci otvárajú skóre zápasu! RICHARD BARTOŠ našiel otvorený priestor v šestnástke, kam sa k nemu dostala lopta. Dostal sa k palebnej pozícií, trafil brvno. Od brvna sa lopta odrazila k jeho kopačkám a tentokrát už zakončil presne. Stav je 1:0.

59 change Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:

z ihriska odchádza Laktionov, prichádza Trabalík.

58 Vasiľov center končí napokon v rukách Húsku. Perfektná robota od hostí, ktorí dokázali pohroziť svojmu súperovi.

57 Avetisian sa rozhodol centrovať loptu do šestnástky. Mal tam svojich spoluhráčov, no nenašiel ich.

55 Obrovská šanca domácich. Nakoniec sa Laktionov rozhodol prihrávať jednému zo spoluhráčov, pretože nemal strelu na prvú.

55 Momentálne sledujeme Liptákov, ktorí hľadajú spôsob, ako prejsť cez defenzívu súpera.

53 Dlhá lopta od kapitána Dzuríka, ale napokon k nej Hugo Ahl nedostúpil včas, hoci nechýbalo veľa. Odkop pre Húsku.

52 Hugo Ahl a jeho dlhá lopta na pravé krídlo pre Reitera. Vhadzovať však budú hostia.

51 Stašov center končí len na hlavách hosťujúceho tímu. Následne prišla domáca strela, no končí len v rukách Baláža.

50 Holp poslal k zemi súpera. Štandardka pre Liptákov. Center do šestnástky pošle Staš.

48 Vasiľova prihrávka na stred, ale tam bol už skôr jeden z protihráčov. Liptovský Mikuláš teraz zakladá ďalší útok.

47 Holp s nedovoleným zákrokom na Geráta. Lopta pre Liptovský Mikuláš.

46 change Striedanie v tíme FK Humenné:

z ihriska odchádza Franko, prichádza Reiter.

46 Začal sa druhý polčas.

Druhý polčas sa začne približne o 18:03.

45+1 Prvý polčas sa skončil.

45+1 Pekná lopta na Staša, no ten si už neporadil so súperovým obrancom. Laktionov rýchlo vhodil loptu do hry, aby domáci mali k dispozícií útok.

44 Perfektná prihrávka Holpa do šestnástky, no napokon z toho bude len rozohrávka Húsku, hoci sa o hlavičkové zakončenie pokúsil Franko.

43 Dlhá lopta, ktorá smeruje na Laktionova. Ten ale perfektne obetavo zabojoval. Hra je prerušená. Pravdepodobne kvôli tomu, že si Laktionov nepočínal v rámci pravidiel.

42 Holp vyskúšal priamo palebný pokus, Húska loptu odvrátil preč mimo nebezpečenstvo, no len na kopačky hosťujúceho tímu.

42 Holpov center do šestnástky. Pri lopte sa ako prví ocitli hráči Liptovského Mikuláša. Následne sa k lopte dostal Hugo Ahl a vypálil nebezpečný ďalekonosný pokus, ktorý bol tečovaný. Ďalší rohový kop pre Humenné a opäť pri ňom Holp.

41 Holpov center do šestnástky. Húska loptu odvrátil, no len na ďalší rohový kop. Tentokrát z druhej strany. Opäť to bude robota pre Holpa.

40 Perfektná robota Avetisiana, ktorý teraz vybojoval rohový kop. Ten sa bude zahrávať po pravici Húsku. K rohovej zástavke smeruje Holp.

39 Center do šestnástky v podaní hostí. Hugo Ahl sa k hlavičkovému zakončeniu nedostal. Nasleduje však útočné vhadzovanie pre Humenné.

38 Stašova lopta mierila iba na hlavu súpera.

37 Opäť priamy kop z pomerne krátkej vzdialenosti pre domácich. Zahrávať ho bude Staš.

37 yellowCard Žltá karta pre tím FK Humenné (Zlacký).

36 Postavenie mimo hry. Appiah stál v ofsajde, a tak zmaril šance svojho tímu na útok.

35 Dlhá lopta na Zlackého od Avetisiana na ľavé krídlo. Domáci aktuálne pri lopte. Budú ju vhadzovať do hry.

34 Laktionov mohol ísť sám proti brankárovi, vyslal strelu, no tú efektívne zblokovala defenzíva Humenčanov.

32 Rohový kop hostí výrazne dlhší. Kranthove signalizoval hru rukou, no napokon sa neprerušuje. Odkop pre Liptákov.

32 Šanca pre Humenné. Perfektne teraz zastavil Voško šancu hosťujúceho celku a najmä teda šancu Zlackého. Nasledovať bude rohový kop.

31 Center do šestnástky. Možnosť zakončiť aj od Kranthoveho, no neprestrelil defenzívu súpera. Liptáci mohli následne vyraziť do rýchleho útoku, no taktiež nepochodili proti súperovým obrancom.

30 V súboji teraz Laktionov, ale k lopte sa nedokázal dostať naspäť. Následne Humenné vybojovalo rohový kop.

28 Liptovský Mikuláš útočí. Napokon však z toho bude len odkop od brány Baláža.

27 Appiah faulovaný v strede poľa. Proti pravidlám sa previnil Kranthove.

26 Snaha domácich nájsť Laktionova na ľavom krídle, napokon však pri lopte Vasiľ.

25 Holpova dlhá lopta do šestnástky. Loptu následne spracoval Maťaš. Prišiel aj center z pravého krídla smerom do šestnástky. Franko si mohol pripísať prvý gól v tomto zápase po tom, čo vyhral hlavičkový súboj v šestnástke, no loptu netrafil ideálne.

23 important Nakoniec to vyskúšal Bartoš. Vyslal nebezpečný projektil smerom na bránu hostí a opečiatkoval brvno! Baláž nemusel zasahovať, no pravdepodobne ho tento pokus musel vystrašiť. Škoda tejto šance v podaní domácich.

22 Laktionov je faulovaný pred šestnástkou. Nasleduje priamy kop pre domácich zo zaujímavej pozície. Zahrávať štandardnú situáciu bude buď Staš, alebo Bartoš.

21 Appiahovu prihrávku dokázal vystihnúť Maťaš. Humenné následne upokojí hru a bude sa snažiť presadiť sa smerom vpred.

20 important Baláž s dôležitým zákrokom! Dokázal zastaviť strelu Geráta, ktorý si vytvoril slušnú streleckú pozíciu po zahranom rohovom kope. Dobrá akcia domácich.

19 Pätička od Mráza pred bránu súpera. Nakoniec neprišlo k strele. Nasledovať však bude rohový kop pre Liptákov.

18 Liptovský Mikuláš zbrzdil svoju útočnú akciu. Franko následne vystihol chybu súpera, no Humenčania nedokázali z tejto šance nič vyťažiť. Pri lopte sa tak znova nachádzajú domáci.

17 Perfektný center, ktorý mal smerovať na Appiaha. Ten nebol dostatočne rýchly, a tak lopta končí mimo ihriska. Vhadzovať do hry ju budú Humenčania.

16 Center hostí smerom do veľkého vápna dokázala obrana domácich efektívne odvrátiť.

16 Na trávniku teraz ostáva ležať Holp po nepríjemnom faule lakťom od súpera. Vyzerá však, že bude schopný pokračovať v hre. Humenné bude zahrávať štandardku.

15 Hosťujúci útok prerušený prácou Laktionova.

13 Rohový kop hostí bol zahraný na bližšiu žrď. Nevydaril sa im, a tak po tejto akcii bude rozohrávať Húska.

12 Priestor pre Humenné vymyslieť nebezpečnú situáciu. Získali totiž výhodu rohového kopu.

11 Pekný pas, ktorý končí na kopačke Laktionova. Následne však loptu nedokázal spracovať, a tak sa lopta odrazila len do zámedzia. Vhadzovať ju do hry budú Humenčania.

10 Prvá vážnejšia strela, ktorá ohrozila Baláža. Liptáci si dokázali vytvoriť dostatok priestoru na zakončenie. Vyskúšal to domáci kapitán Bartoš, no trafil len bočnú sieť hosťujúcej svätyne.

9 Dlhý center v podaní hostí, ktorý končí na kopačke Maťaša. Loptu ale len odkopol mimo hry a rozohráva tak opäť Húska.

8 Za nami je osem minút hry a stále čakáme na výraznejšiu šancu na oboch stranách. Zatiaľ ani jeden brankár nemusel zasahovať.

6 Liptáci mohli vyraziť do rýchleho útoku, no spomalili hru. Nechávajú svoj tím rozložiť a pripravujú postupný útok.

5 Sledujeme faul Geráta v strede ihriska. Zozadu zatlačil na Franka a tým pripravil svoj tím o možnosť zaútočiť. Lopta tak bude patriť hosťom.

4 Dlhý nákop na ľavé krídlo Liptákom nevychádza. Vhadzovať loptu do hry budú Humenčania.

3 Výkop smerom dopredu v podaní domácich končí mimo ihriska. Vhadzovať tak budú hostia, konkrétne to bude Zlacký.

2 Zaujímavý center z rohového kopu, ktorý ale hlavičkou nenašiel útočiaci Horváth.

1 Prvá snaha Humenného dostať sa do útoku. Maťaš prišiel o loptu, no vybojoval rohový kop pre svoj tím.

1 Úvodný výkop stretnutia zaobstarali domáci futbalisti.

1 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Húska – Štrba, Diviš, Staš, Gerát, Laktionov, Appiah, Voško, Mráz, Bartoš (C), Lehotský

Náhradníci: Capko, Teplan, Laura, Trabalík, Macejko, Kuchárik, Mazanovský, Krajčí, Vajs

Tréner: Ivan Lišivka



FK Humenné: Baláž – Maťaš, Vasiľ, Horváth, Holp, Kranthove, Dzurík (C), Hugo Ahl, Franko, Avetisian, Zlacký

Náhradníci: Harvila, Bastl, Šuľák, Reiter, Balica, Knurovský

Tréner: Ľuboš Reiter



Rozhodca: Choreň – Juhos, Hrenák.

Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase 29. kola MONACObet ligy medzi Liptovským Mikulášom a Humenným. Zápas sa bude odohrávať na NTC v Poprade. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00hod. Zápas povedie rozhodcovská trojica Choreň – Juhos, Hrenák.



Liptovský Mikuláš sa momentálne nachádza na 9. priečke tabuľky s 36 bodmi. V minulom zápase zverenci trénera Ivana Lišivku vyhrali proti hosťujúcemu Dolnému Kubínu stavom 2:1.



Humenné sa momentálne nachádza na 5. priečke tabuľky so 47 bodmi. V minulom zápase zverenci trénera Ľuboša Reitera vyhrali na domácej pôde proti Spišiakom stavom 2:1.



Vzájomné meranie síl oboch celkov sa naposledy uskutočnilo 28.10.2023. Humenné vyhralo doma stavom 4:1.