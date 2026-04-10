Taliansko vyriešilo otázku nového trénera. Tím však povedie iba dočasne

Tréner Silvio Baldini.
Tréner Silvio Baldini. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. apr 2026 o 16:00
ShareTweet0

Miesto na lavičke zaujme po odvolanom Gennarovi Gattusovi.

Tréner talianskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Silvio Baldini dočasne povedie aj A-tím „azúrových“.

Šesťdesiatsedemročný kormidelník v júnovom asociačnom termíne zaujme na lavičke miesto po odvolanom koučovi Gennarovi Gattusovi.

Riadiaci orgán talianskeho futbalu (FIGC) posunul Baldiniho do role dočasného trénera A-tímu iba 11 dní po tom, čo sa Taliansko tretíkrát za sebou nekvalifikovalo na majstrovstvá sveta.

Vo finále európskej baráže o postup na tohtoročný šampionát v USA, Mexiku a Kanade podľahli Taliani prekvapivo Bosne a Hercegovine v rozstrele z 11 m.

Baldini prevezme tím v prípravných zápasoch proti Luxembursku (3. júna) a o štyri dni neskôr na ihrisku Grécka. O novom trvalom nástupcovi Gattusa sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne po vymenovaní nového šéfa FIGC.

Prezidenta federácie si zvolia po rezignácii Gabrieleho Gravinu vo voľbách naplánovaných na 22. júna. Informovala agentúra AP.

Reprezentácie

Tréner Silvio Baldini.
Tréner Silvio Baldini.
Taliansko vyriešilo otázku nového trénera. Tím však povedie iba dočasne
dnes 16:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Taliansko vyriešilo otázku nového trénera. Tím však povedie iba dočasne