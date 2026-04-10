Taliansko vyriešilo otázku nového trénera. Tím však povedie iba dočasne

Tréner talianskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Silvio Baldini dočasne povedie aj A-tím „azúrových“.
Šesťdesiatsedemročný kormidelník v júnovom asociačnom termíne zaujme na lavičke miesto po odvolanom koučovi Gennarovi Gattusovi.
Riadiaci orgán talianskeho futbalu (FIGC) posunul Baldiniho do role dočasného trénera A-tímu iba 11 dní po tom, čo sa Taliansko tretíkrát za sebou nekvalifikovalo na majstrovstvá sveta.
Vo finále európskej baráže o postup na tohtoročný šampionát v USA, Mexiku a Kanade podľahli Taliani prekvapivo Bosne a Hercegovine v rozstrele z 11 m.
Baldini prevezme tím v prípravných zápasoch proti Luxembursku (3. júna) a o štyri dni neskôr na ihrisku Grécka. O novom trvalom nástupcovi Gattusa sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne po vymenovaní nového šéfa FIGC.
Prezidenta federácie si zvolia po rezignácii Gabrieleho Gravinu vo voľbách naplánovaných na 22. júna. Informovala agentúra AP.