Koncert Shakiry predĺži polčasovú prestávku. Tréner Kolumbie kritizuje šou počas finále

MIAMI GARDENS. Tréner kolumbijskej futbalovej reprezentácie Néstor Lorenzo kritizoval dlhšiu polčasovú prestávku v nedeľňajšom finále juhoamerického šampionátu Copa América 2024, počas ktorej sa má uskutočniť koncert speváčky Shakiry.

Príprava vystúpenia, samotné predstavenie a nachystanie hracej plochy pre druhý polčas zaberie podľa organizátorov 25 minút, čím sa prestávka predĺži o desať minút.

„Myslím si, že by to mal byť zápas ako každý iný. Podľa pravidiel by to malo byť tých 15 minút,“ vyhlásil Lorenzo, ktorý sa tiež zmienil o sankciách Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) v prípade, že sa niektoré z mužstiev omešká pri nástupe na druhý polčas.