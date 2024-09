Za všetko úžasné je zodpovedný Veľký vodca. Aj za úspechy futbalistiek

BRATISLAVA. Thomas Gerstner sedel v septembri 2016 vo vestibule mníchovského hotela a pohľadom sledoval, kto sa objaví vo dverách. Bol trochu nervózny.

Premýšľal nad nezvyčajnou ponukou, ktorú nedávno dostal. Jørn Andersen, priateľ a kolega ho oslovil, či by nešiel trénovať do Severnej Kórey. Nór Andersen v tom čase viedol mužskú futbalovú reprezentáciu KĽDR a ázijská krajina zháňala trénera ženského tímu do 20 rokov.

Gerstner bol už dlhší čas bez poriadnej práce, mimo rodného Nemecka pôsobil len v susednom Rakúsku a vrcholom jeho trénerskej kariéry bola necelá sezóna na lavičke Arminie Bielefeld v druhej bundeslige.