Veľké prekvapenie. Mané figuruje v nominácii Senegalu na MS, pomôcť majú šamani

BRATISLAVA. Senegalský útočník Sadio Mane sa dostal do záverečnej nominácie na blížiace sa MS v Katare napriek zraneniu. Tréner Aliou Cisse zverejnil definitívny menoslov v piatok.

"Veľmi smutná správa," reagovala Samourová na zranenie Maného a pokračovala: "Do procesu jeho liečby zapojíme aj šamanov. Neviem síce, či je to efektívne, no použijeme ich aj tak. Veríme v zázraky. Musíme ho mať v tíme. Sadio, musíš byť s nami 21. novembra."