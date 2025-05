Pre Neapol je ako talizman. McTominay sa stal najlepším hráčom sezóny Serie A

Dvadsaťosemročný bývalý hráč Manchestru United sa po januárovom odchode Chviču Kvaraccheliju do Paríža Saint-Germain vyprofiloval na lídra tímu.

„Obeta každého jedného hráča v tomto tíme je neuveriteľná. Títo ľudia si to zaslúžia – stáli pri nás od prvého dňa. Pre mňa je česť byť toho súčasťou, je to ako sen,“ povedal McTominay pre DAZN.

V Neapole ho fanúšikovia prezývajú „McFratm“ – hravá kombinácia jeho mena a slova „Fratm“, čo v neapolskom dialekte znamená „brat môj“.

„Taliančine celkom rozumiem, ale rozprávať v nej si vyžaduje viac sebavedomia, nie je to jednoduché. Je to však oveľa ľahšie s ľuďmi, ktorí nehovoria po anglicky. Cítim tu obrovskú lásku,“ dodal McTominay a so smiechom priznal, že sa práve naučil slová festeggiamo, andiamo – „poďme oslavovať“.