Kosovčan predčasne končí hosťovanie v Izraeli. Krajinu opustil aj svojou rodinou

Kosovský futbalista Emir Sahiti nedokončí hosťovanie v izraelskom Maccabi Tel Aviv.
Dvadsaťsedemročný krídelník nemeckého Hamburgu sa rozhodol z bezpečnostných dôvodov opustiť krajinu aj so svojou rodinou.
Tamojšia najvyššia súťaž sa obnovila počas uplynulého víkendu, všetky stretnutia sa hrajú za zatvorenými dverami.
Vedenie Maccabi umožnilo pred februárovým prerušením ligy odísť zahraničným hráčom z Izraela.
Viacero z nich sa napokon vrátilo, ale Sahiti a Venezuelčan Kervin Andrade sa opätovne nepripojili k mužstvu.
Sahiti prišiel do Tel Avivu na hosťovanie do konca sezóny, s Hamburgom má platný kontrakt do roku 2027. Informovala o tom agentúra DPA.