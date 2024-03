Ružomberok doma uhral s Dunajskou Stredou remízu, záver dohrával v desiatich

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Prvý polčas chlapci nezačali zle, mali sme aj slušné držanie lopty i prípravnú fázu. Lenže dostávali sme sa iba na polovicu súperovej ´polky, keď nedarilo sa nám dostať až do finále, do poriadneho centra, tlaku a ani do nejakých prienikových prihrávok. DAC dobre stál, bol kompaktný. No mali sme to riešiť lepšie. Cez prestávku sme si ukázali nejaké varianty a povedali, že postupný útok by mohol byť trochu priamočiarejší. To sa nám aj v druhom polčase viac darilo. Dostali sme viac lôpt za obranu, z čoho pramenil aj nejaký tlak. Napokon z toho pramenil vyrovnávajúci gól. V závere sme mali dosť síl. No keď sme mali o jedného hráča menej, už to bolo ťažké."

Xisco Muňoz, tréner Dunajskej Stredy: "Z našej strany to bol dobrý zápas, mali sme šance, tiež vyložené príležitosti v prvom i v druhom polčase. Vedeli sme, čo nás asi v Ružomberku čaká a z toho sme aj vychádzali. V druhom polčase sme mali smolu, keď náš hráč išiel sám na brankára, pretože pri tej šanci praskla lopta. Opäť sa potvrdilo to, čo o Ružomberku vieme, že akým herným štýlom a akou intenzitou hrajú. My sme sa snažili, mali sme asi dvadsať päť centrov, pätnásť striel. Je z toho jeden bod a treba ísť ďalej. Keď chceme byť v prvej trojke, tak možno očakávať boj do posledného kola."