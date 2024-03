V centre dolného Liptova budeme sledovať duel tretieho kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi Ružomberkom a Dunajskou Stredou.



Hostia z Dunajskej Stredy v minulom kole privítali na svojom štadióne Žilinu. V 53. minúte ich poslal do vedenia Mateus Brunetti. Po desiatich minútach síce vyrovnal Ján Minárik, no v 76. minúte vrátil tím zo Žitného ostrova do vedenia Matej Trusa a DAC vyhral 2:1.



Dunajská Streda doteraz získala 40 bodov a patrí jej priebežné štvrté miesto. Od aktuálneho súpera, piateho Ružomberka, ju delia tri body. Naopak, na tretiu Žilinu stráca štyri body.



Domáci Ružomberok sa naposledy predstavil v Podbrezovej. Po úvodnom dejstve, v ktorom mali herne navrch Železiari, prevzali v druhom polčase iniciatívu Liptáci. V 61. minúte otvoril skóre Jan Hladík. O päť minút Martin Boďa zvýšil náskok hostí a Ruža vyhrala 2:0.



Ružomberčania majú na svojom konte 37 bodov a aktuálne sa nachádzajú na piatej pozícii. Tak na jednej strane od šiestej Podbrezovej, ako aj na druhej strane od štvrtej Dunajskej Stredy, ich delia tri body.



Obidvaja súperi sa v tejto sezóne stretli už trikrát. Dvakrát v základnej časti Niké ligy, pričom obidva merania síl sa skončili remízou 1:1. K tretiemu vzájomnému duelu došlo v štvrťfinále Slovnaft Cupu, kedy mužstvo spod Čebraťa vyhralo na juhu Slovenska 1:0 a postúpilo do semifinále pohárovej súťaže.