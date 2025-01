Hráčom pustil 26 rokov staré video, vyhrali. Je dobré narušiť rutinu, vraví úspešný Slovák v Česku

Nedávno kúpil fanúšikom 20 lístkov do hosťovského sektora a dostal aj ponuku nahrať audioknihu. V rozhovore hovorí aj o tom, ako pomohol so skladaním novej klubovej hymny.

Slovensko bude pre mňa vždy domov. To sú veci, ktoré človek nosí pod kožou – tam, kde vyrastie, kde prežije prvé roky života. Tie sa vám zapíšu hlboko do pamäti a do identity.

Teplice v poslednom období pútajú pozornosť nielen výsledkami, ale napríklad aj vysokými návštevami. Čomu pripisujete aktuálne dobré renomé?

Vždy som sa obklopoval ľuďmi, v ktorých vidím potenciál. Myslím si, že za posledné dva roky, odkedy som hlavný tréner, sa veľa vecí posunulo. Médiá majú obrovskú silu a marketing je dnes neoddeliteľnou súčasťou futbalu. Máme šikovných ľudí, ktorí klub prezentujú výborne. Ale dôležité je aj to, ako sa prezentujeme na ihrisku. Futbal a marketing sú spojené nádoby. Minulosť je jedna vec, prítomnosť druhá. Nežijeme len z histórie, prichádzajú k nám aj noví fanúšikovia.

Som rád, že sa nám podarilo vypredať štadión na zápasy proti Slavii, Sparte či Plzni. Nečakáme, že každé kolo bude na tribúnach desaťtisíc ľudí, ale teší ma, že si fanúšikovia nájdu cestu na štadión napriek tomu, že nie sme medzi top tímami v tabuľke.

Často sa zapájate do rôznych PR aktivít, napríklad do pravidelných stretnutí s fanúšikmi. Je to pre vás dôležitá súčasť práce, aj keď nejde priamo o futbal?

Určite áno. U nás v klube boli kedysi dve skupiny fanúšikov, ktoré neťahali za jeden koniec povrazu. Sme radi, že si uvedomili, že ak fandia jednému klubu, mali by byť jednotní. Podarilo sa ich spojiť a je to cítiť – na tribúnach je výborná atmosféra. Hráči to vnímajú a veľmi im to pomáha.

Chceme byť fanúšikom nablízku, dať im najavo, že sú súčasťou tímu. Ich podpora je pre klub dôležitá. Samozrejme, majú vysoké nároky, čo je pochopiteľné, ale snažíme sa im načúvať a byť súčasťou tejto komunity. Teplice majú bohatú tradíciu a chceme ju znova oživovať. Stretnutia s fanúšikmi sú jeden zo spôsobov, ako s nimi komunikovať bližšie.