Real Madrid sa vracia k Superlige. Od UEFA bude žiadať odškodnenie

MADRID. Španielsky futbalový klub Real Madrid bude požadovať od Európskej futbalovej únie (UEFA) odškodnenie v prípade neúspešného projektu Superligy.
„Biely balet“ to oznámil po tom, čo španielsky súd zamietol odvolania podané riadiacim orgánom európskeho futbalu, podľa ktorého UEFA porušila zablokovaním Superligy právo Európskej únie (EÚ) v oblasti hospodárskej súťaže.
Madridský súd v stredu zamietol odvolania podané španielskou ligou a tamojšou futbalovou federáciou (RFEF).
Súdny dvor EÚ v roku 2023 rozhodol, že riadiace orgány Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a UEFA konali v rozpore s právom EÚ a zneužili svoje dominantné postavenie na trhu.
„Real Madrid oznamuje, že bude naďalej pracovať v prospech svetového futbalu a fanúšikov, pričom od UEFA bude požadovať náhradu škody,“ napísal klub podľa agentúry AP. Madridčania zatiaľ nešpecifikovali sumu, ktorú budú požadovať.
Španielska liga uviedla, že rešpektuje nové rozhodnutie súdu, ale bagatelizovala jeho význam.
Rozhodnutie vraj neschvaľuje ani nepodporuje žiadny konkrétny formát súťaže, ani sa nevzťahuje na pôvodný projekt oznámený v roku 2021, ktorý bol odvtedy jeho promotérmi upravený.
Založenie futbalovej Superligy oznámilo v apríli 2021 dvanásť európskych veľkoklubov. Po obrovskej vlne kritiky nevydržal projekt ani 48 hodín. Aj pod hrozbou sankcií od UEFA od neho následne deväť klubov odstúpilo.
Naďalej ho oficiálne podporovali Real Madrid aj FC Barcelona, oba kluby čelili disciplinárnemu konaniu zo strany UEFA.