Barcelona zdolala Real aj bez Lewandowského. Ancelotti: Nezaslúžili sme si prehrať

Ancelotti stále verí v postup

Ešte za bezgólového stavu rozvlnil sieť úradujúci držiteľ Zlatej lopty Karim Benzema, no gól neplatil pre ofsajd. Iný „veterán“ Sergio Busquets odohral už svoje 46. El Clásico a prekonal v tomto smere niekdajšieho spoluhráča Lionela Messiho a dlhoročného kapitána Realu Sergia Ramosa.

„Je to dôležitý výsledok, ktorý nám do odvety dáva malú výhodu. Po dvoch prehrách to posilnilo naše mužstvo,“ povedal Busquets.



Pre obe mužstvá to bolo už druhé El Clásico v tomto kalendárnom roku. V januárovom finále Španielskeho superpohára taktiež triumfovali hráči FC Barcelona (3:1).