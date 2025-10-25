Real Madrid chce v El Clásicu odplatu, pozornosť púta vo forme hrajúci Mbappé

MADRID. Futbalisti Realu Madrid majú pred nedeľným 262. El Clasicom jediný cieľ, odčiniť všetky štyri prehry s Barcelonou z minulej sezóny. Gólovo by sa o to mal pričiniť Kylian Mbappe, vedúci strelec La Ligy s 10 gólmi v deviatich zápasoch.
Francúzsky útočník má na konte dovedna 15 gólov, ďalšie pridal v Lige majstrov. Tabuľku strelcov v španielskej lige navyše vedie s prehľadom pred Julianom Alvarezom (6) a spoluhráčom Viniciusom Juniorom (5).
V nedeľu ho budú chcieť zastaviť osemnásťročný stopér Pau Cubarsi, po ktorého boku by mali nastúpiť Eric Garcia alebo Ronald Araujo.
Bez trénera a s početnými zraneniami
„Každý vie, aký je Mbappe talentovaný, všetci hráči Realu majú svetovú kvalitu. My sa však musíme sústrediť na našu hru,“ povedal Cubarsi podľa agentúry AP ohľadom Mbappeho, ktorý ešte nevyhral El Clasico.
Popri Francúzovi púta pozornosť aj Arda Güler, mladému tureckému stredopoliarovi sa pomerne prekvapivo darí zapĺňať medzeru po Tonim Kroosovi a Lukovi Modričovi a na konte má už tri góly a päť asistencií vo všetkých súťažiach.
Katalánsky súper prichádza na Santiago Barnabeu so starosťami ohľadom zranení a bez trénera na lavičke, keďže Hansi Flick inkasoval v predošlom dueli s Gironou (2:1) červenú kartu.
Z hráčov bude chýbať Robert Lewandowski so zranením zadného stehenného svalu, v ohrození je aj štart útočníka Raphinhu a predchádzajúci zápas strávil len na lavičke Ferran Torres. Okrem nich absentuje stredopoliar Dani Olmo a už takmer mesiac brankár Joan Garcia.
Premiéra Xabiho Alonsa
Madridu zas chýbajú obrancovia Trent Alexnader-Arnold a Antonio Rüdiger. Práve to môže na druhej strane zužitkovať hviezdny útočník Lamine Yamal, ktorý je už nejaký čas k dispozícii po zranení slabín.
Mladému kanonierovi sa navyše darilo v predošlých štyroch derby proti Realu Madrid – zaknihoval po dva góly i asistencie.
El Clasico bude výnimočné pre domáceho trénera Xabiho Alonsa, keďže bude premiérové v pozícii trénera. V kvartete derby zápasov v minulej sezóne zaznamenala Barcelona skóre 16:7.
Okrem La Ligy (4:0 v, 4:3 d) zdolala súpera aj vo finále španielskeho Superpohára (5:2) a finále Copa del Rey (3:2 pp).
„V minulej sezóne ukázali skvelú efektivitu v zakončení. My to musíme zastaviť a zároveň sa zlepšiť v ofenzíve,“ zhodnotil brankár „bieleho baletu“ Thibaut Courtois.
Jeho tím má za sebou výhru v stredajšom šlágri Ligy majstrov nad Juventusom Turín (1:0), no v septembrovom mestskom derby prehral doposiaľ jediný raz v sezóne a to na pôde Atletica Madrid, za ktoré nastúpil v základe aj Slovák Dávid Hancko (2:5).
Jediný gól do siete „starej dámy“ strelil Jude Bellingham a v prvom zápase s plnou minutážou od zranenia ramena tak potvrdil návrat do formy. V strede poľa sa teda budú oči upierať naňho a jeho náprotivka Pedriho, ktorý skóroval v poslednom ligovom zápase proti Girone.
„Barca“ rozstrieľala v milionárskej súťaži Olympiakos Pireus 6:1 s hetrikom Fermina Lopeza a dvoma gólmi Marcusa Rashforda. V ligovej tabuľke však ťahá za kratší koniec práve úradujúci majster, ktorý stráca na Real Madrid dva body.
Jeho jediná prehra, tak isto o tri góly, prišla začiatkom októbra v Seville (1:4). V priamom súboji o vedenie v tabuľke sa očakáva veľká gólová aktivita, keďže v minulej sezóne padlo v rámci derby dovedna 23 gólov.
Tabuľka La Ligy
„Barcelona spolu s pohárovými a prípravnými zápasmi porazila Real už päťkrát v rade. Štatisticky sa už pýta iný výsledok, ale ja aj v nedeľnom zápase budem veriť hosťom. Pokračujú v presvedčivých výkonoch a herne vyzerajú výborne. Madrid sa vo svojich dueloch viac trápi a ako domáci tím bude pod tlakom. Skúsil by som stávku Barca vyhrá a padnú aspoň 4 góly v krásnom kurze 6,0,“ hovorí bookmaker Niké, Richard Slušný.