ONLINE: Real Madrid - FC Barcelona dnes, La Liga LIVE (El Clásico)

MADRID. Futbalisti Realu Madrid a FC Barcelona hrajú dnes zápas 10. kola španielskej La Ligy.
Duel, ktorý sa prezýva aj El Clásico, štartuje o 16.15 h na štadióne Santiago Bernabeu v Madride.
Kde sledovať El Clásico v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Real Madrid - FC Barcelona (futbal, Španielsko, 10. kolo, El Clásico, nedeľa, výsledky, naživo)
Španielska LaLiga 2025/2026
26.10.2025 o 16:15
10. kolo
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prehľad
Rozhodca: Grado – Fernández, Gómez.
Prenos
Úvodní sestavy:
Real Madrid: Courtois – Valverde, Militão, Huijsen, Á. Carreras – Güler, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius Júnior – Bellingham, Mbappé.
Náhradníci: Lunin – Carvajal, Endrick, Rodrygo, Alexander-Arnold, Gonzalo García, Asencio, Ceballos, F. García, B. Díaz, Mastantuono, F. Mendy.
Trenér: Xabi Alonso
FC Barcelona: Szczęsny – Cubarsí, Koundé, E. García, Balde – Pedri, de Jong, F. López – Yamal, Torres, Rashford.
Náhradníci: Kochen, Aller – Araújo, Casadó, G. Martín, Bernal, Torrents, Pedro Fernández, Bardghji, T. Fernández, Espart.
Trenér: Hansi Flick
Krásný večer všem fotbalovým fanouškům!
Dnes je na programu několik zápasů napříč všemi ligy, ale vyvrcholením bude jednoznačně El Clásico. Na Real Madrid přijede Barcelona. Úvodní výkop je naplánován v 16:15, tak buďte u toho s námi.
Real Madrid
Domácí si vedou v této sezoně výborně! Vedou tabulku LaLigy, na kontě mají po devíti zápasech 24 bodů. Na druhou Barcelonu mají náskok dvou bodů. Prohráli pouze jednou, a to v sedmém kole, když padli v madridském derby na stadionu Atlética. Skvělé výkony předvádí i v Lize mistrů, ve třech kolech zatím neprohráli a drží si pátou pozici s devíti body. Tým táhne hvězdný Kylian Mbappé, který už v tomto ročníku na klubové úrovni nastřílel 15 branek.
Ovládne Real po roce a půl El Clásico?
FC Barcelona
Hosté jsou na tom podobně, taktéž předvádí skvělé výkony na domácí scéně i v Evropě. V LaLize jim patří již zmíněná druhá pozice se ziskem 22 bodů. V Lize mistrů jsou na devátém místě a nahráno mají šest bodů. Ve druhém kole totiž nezvládli domácí souboj s PSG. Barcelonu také trápí velký počet zranění, i přesto ale tento celek zůstává koncentrovaný.
Ovládne Barcelona další El Clásico?
Vzájemná utkání
Oba celky se v minulé sezoně utkaly pětkrát. Ve všech případech brala vítězství na svou stranu Barcelona. Sezona začala přátelským utkáním, které vyhráli hosté 2:1, poté se utkaly v 11. kole LaLigy, kdy Barcelona vyhrála 0:4. Následovalo finále Superpoháru v Saudské Arábii, v divokém utkání nakonec Bílý balet padl 2:5. Po třech měsících se oba týmy střetly ve finále Copa del Rey, po prodloužení brala titul Barcelona. Poslední vzájemný zápas se uskutečnil v květnu v rámci LaLigy. Real opět padl – 4:3.
