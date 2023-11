Netušil, že vôbec nastúpi. O pár minút neskôr bol hrdinom Realu

"Pre Andrija to bola zložitá situácia. Musel na poslednú chvíľu nahradiť Kepu Arrizabalagu, ktorý sa zranil na predzápasovej rozvičke.

MADRID. Tréner Carlo Ancelotti po postupe futbalistov Realu Madrid do osemfinále Ligy majstrov velebil Andrija Lunina.

Som rád, že som vystihol smer Djalovej strely a pomohol tímu. Dosiahli sme víťazstvo, ktoré nás posunulo do vyraďovacích bojov."

"Nie je ľahké naskočiť do zápasu, no vždy musí byť človek pripravený. Spoluhráči ma povzbudzovali a dodali mi sebavedomie.

Neapol sa ujal vedenia zásluhou Mattea Politana, no Union vyrovnal krátko po prestávke. Dvojica hosťujúcich hráčov sa dostala do kontry proti poslednému Lobotkovi, ktorý nezabránil gólu Davida Fofanu.

Hráči Neapolu v úvodnom stredajšom dueli skupiny remizovali s Unionom Berlín 1:1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral do 77. minúty.

Každým zápasom rastieme, no ešte nám chýba niečo k tomu, aby sme sa vyrovnali špičkovým európskym tímom," povedal obranca Bragy Jose Fonte.

"Začali sme veľmi dobre, nepremenená penalta nás však zrazila na kolená. Pre nás je úspech už to, že môžeme hrať skupinovú fázu Ligy majstrov.

Domácich poslal do vedenia v 27. minúte Brahim Diaz. V druhej 45-minútovke pridali ďalšie presné zásahy Brazílčania Vinicius Junior a Rodrygo.

"Za predvedený výkon sme si zaslúžili vyhrať, doplatili sme však na chybu v obrane, z ktorej rezultoval vyrovnávajúci gól Unionu. Potom sme vrhli všetky sily do útoku v snahe získať tri body, no nepodarilo sa nám to.

Chceme sa ospravedlniť fanúšikom. Som presvedčený o tom, že napriek strate dvoch bodov postúpime do osemfinále," povedal pre klubový web obranca Neapola Giovanni di Lorenzo.

Tabuľka C-skupiny Ligy majstrov