Real oslavuje veľký triumf, aký potreboval. Išli sme na doraz, vraví Bellingham

MADRID. Futbalisti Realu Madrid si po nedeľnom šlágri 10. kola španielskej La Ligy upevnili pozíciu lídra tabuľky. Víťazstvom 2:1 nad Barcelonou ukončili štvorzápasovú nadvládu rivala v súbojoch El Clasico.
Tréner Realu Xabi Alonso povedal, že jeho zverenci už víťazstvo vo veľkom zápase potrebovali. Autor gólu a asistencie Jude Bellingham vyzdvihol tímový výkon a nasadenie.
Najlepší strelec La Ligy Kylian Mbappe rozvlnil sieť v 12. minúte, no gól neplatil pre ofsajd. V 22. minúte však francúzskeho kanoniera našiel skvelou prihrávkou za obranu Bellingham a Mbappe prekonal Wojciecha Szczesného.
V tejto sezóne španielskej súťaže má na konte už 11 gólov a celkovo skóroval 16-krát v uplynulých 13 vystúpeniach za klub a reprezentáciu.
Hostia odpovedali prvou strelou na bránu, keď po chybe Ardu Gulera a vydarenej kombinácii rozvlnil sieť Fermin Lopez.
VIDEO: Zostrih zápasu Real - Barcelona
„Biely balet“ si prinavrátil vedenie ešte pred prestávkou, Eder Militao v 43. minúte po centri vrátil hlavou loptu pred odkrytú bránu a Bellingham sa zblízka nemýlil.
V úvode druhého polčasu mohol Mbappe pridať svoj druhý presný zásah po ruke Erica Garciu v pokutovom území, lenže jeho penaltu zneškodnil poľský brankár Barcelony.
Signifikantné víťazstvo, vravel Alonso
Real tak ukončil nepriaznivú sériu, s Barcelonou nezvíťazil v predošlých štyroch vzájomných dueloch naprieč všetkými súťažami.
„Tím bol veľmi motivovaný. Pred zápasom sme sa rozprávali o tom, aký je dôležitý, a to nie len z hľadiska troch bodov. Veľmi sa teším z chalanov, lebo potrebovali pocit víťazstva v tak veľkom zápase. Nie sú to len tri body, ale signifikantné víťazstvo. Napriek tomu je len úvod sezóny a máme pred sebou ešte veľa práce.
Tím bol pevný v defenzíve, okrem gólu, ktorý sme inkasovali po strate lopty. Vpredu sme si vypracovali veľa šancí. Odchádzame zo štadióna veľmi šťastní a videl som, že hráči aj fanúšikovia si toto víťazstvo užívajú.
Tento projekt je ešte len na začiatku, ale prepojenie so štadiónom Bernabeu je zásadné a dnes som ho cítil,“ citoval slová trénera Alonsa web Realu Madrid.
Líder tabuľky po 10. kole navýšil svoj náskok na druhú Barcelonu na 5 bodov. Zvíťazil v dvanástom z celkovo trinástich stretnutí v sezóne.
„Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo. Všetci sme išli na doraz, preto sme si zaslúžili tri body. V prvom polčase sme boli naozaj rozhodní s loptou. Vždy, keď sme ju mali, tak sme sa dostali k dobrej strele alebo niečomu pozitívnemu.
V druhom polčase to bolo viac o defenzívnej práci. Militao, Huijsen, Carreras a Carvajal hrali veľmi dobre, ale bol to veľkolepý výkon celého tímu. V minulej sezóne sme hrali zle vo veľkých zápasoch a toto víťazstvo patrí aj fanúšikom, proste všetkým,“ tešil sa Bellingham po prvom El Clasicu sezóny.
Barcelona robila viac chýb než obvykle
Barcelone chýbal v Madride Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo či brankár Joan Garcia. Tréner Hansi Flick nebol na lavičke pre trest za červenú kartu.
„Urobili sme veľa chýb, viac ako obvykle. V závere sme mali viac energie na vytváranie si príležitostí, snažili sme sa zmeniť systém, museli sme niečo skúsiť, ale nevyšlo to. Pre Yamala to taktiež nebol jednoduchý zápas, výborne ho bránili.
Skúsili sme všetko, ale niekedy aj defenzíva urobí dobrú prácu. Musíme taktiež pochopiť, že Lamine sa vrátil po zranení a má len osemnásť rokov,“ citoval web katalánskeho klubu asistenta trénera Marcusa Sorga, ktorý v súboji s Realom zastal Flickovu pozíciu.
Záverečné minúty poznačilo vylúčenie Pedriho po druhej žltej karte za faul na Tchouameniho. Nasledovala hromadná šarvátka medzi striedačkami a kartový „mariáš“.
„Boli to nervózne chvíle pre oba tímy, takéto situácie sa stávajú a sú dôsledkom túžby po víťazstve. Nie je dôvod znepokojovať sa kvôli takémuto stretu. Išlo o napätie z dôležitého zápasu a tesného skóre.
Nepustili sme súpera do mnohých šancí a považujem to za úplne normálne. Nemali by sme týmto chvíľam napätia prikladať príliš veľký význam. V Clasicách sa už udialo všeličo,“ reagoval kormidelník Realu Alonso.