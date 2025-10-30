Schyľuje sa k veľkému sporu? Real a Superliga žiadajú od UEFA miliardy dolárov

Logo UEFA.
Logo UEFA. (Autor: REUTERS)
SITA|30. okt 2025 o 14:58
Európska futbalová únia čelí žalobe.

MADRID. Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid a promotéri Európskej superligy požadujú od Európskej futbalovej únie (UEFA) viac než štyri miliardy dolárov ako kompenzáciu za údajne nespravodlivé potlačenie projektu samostatnej futbalovej súťaže.

Španielsky súd v stredu zamietol odvolanie UEFA týkajúce sa Superligy.

Projekt, ktorý bol navrhnutý v roku 2021 dvanástimi elitnými európskymi klubmi vrátane Realu Madrid a FC Barcelona, sa rýchlo zrútil po silnom odpore fanúšikov anglických klubov a hrozbách zo strany UEFA a Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Európsky súdny dvor v decembri 2023 rozhodol, že zákaz Superligy je v rozpore s európskym právom.

Španielsky súd minulý rok uviedol, že FIFA a UEFA "bránili voľnej konkurencii" tým, že sa postavili proti Superlige, čím praktizovali protisúťažné správanie a zneužívali svoje dominantné postavenie.

Súd v Madride v stredu zároveň zamietol odvolania La Ligy a Španielskej futbalovej federácie (RFEF).

Organizácia A22 Sports Management, ktorá projekt zastrešovala, vyjadrila ľútosť nad tým, že UEFA odmietla akýkoľvek kompromis a reformy napriek mesiacom diskusií, a preto podľa nej nemá "žiadnú inú možnosť" ako začať právne konanie na získanie náhrady škody.

Výkonný riaditeľ A22 Bernd Reichart vyhlásil, že UEFA už nemôže ignorovať záväzné rozhodnutia súdov a zneužívaním monopolu a blokovaním nových inovácií spôsobila značné škody mnohým klubom, hráčom a ďalším zainteresovaným stranám v celej Európe.

Zároveň však nie je jasné, ako na rozhodnutie vplývajú nové predpisy, pretože UEFA v rokoch 2022 a 2024 úplne prepracovala svoje pravidlá.

UEFA v stanovisku zaslanom agentúre AFP zdôraznila, že toto rozhodnutie nepotvrdzuje projekt Superligy z roku 2021 ani neoslabuje aktuálne pravidlá UEFA, ktoré zostávajú v platnosti a zabezpečujú, že cezhraničné súťaže sú posudzované na základe objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritérií.

Real Madrid vo vyhlásení uviedol, že v klube sú "nadšení" z rozhodnutia potvrdzujúceho, že UEFA v súvislosti so Superligou vážne porušila pravidlá voľnej konkurencie Európskej únie zneužitím svojej dominantnej pozície.

Klub zároveň oznámil, že bude naďalej pracovať pre dobro globálneho futbalu a fanúšikov, pričom bude žiadať od UEFA významnú náhradu škody.

