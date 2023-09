Nečakaný ťah v španielskom tíme, vedenie vyhodilo trénera po štyroch zápasoch novej sezóny

VILLARREAL. Španielsky futbalový klub Villarreal prepustil trénera Quiqueho Setiena už po štyroch zápasoch novej sezóny La Ligy.

Jeho zverenci v nich nazbierali iba tri body. Tím dočasne povedie riaditeľ pre futbalové záležitosti Miguel Angel Tena.

Setien prišiel do klubu v októbri po odchode Unaia Emeryho do Aston Villy a "žltú ponorku" priviedol na piate miesto tabuľky a zároveň do skupinovej fázy Európskej ligy.