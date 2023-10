Zúčastní sa Messi na olympiáde v Paríži? Bolo by to fantastické, myslí si prezident MOV

BUENOS AIRES. Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach by rád videl hrať argentínskeho futbalistu Lionela Messiho na budúcoročnej olympiáde v Paríži. Uviedol to počas prebiehajúcej návštevy Argentíny.

Messi už olympijské zlato má, s národným tímom triumfoval v Pekingu v roku 2008.

"Ak by hral, Argentína by mala väčšiu šancu získať zlatú medailu. Bolo by to fantastické pre futbal i olympiádu. Mohol by sa stať jediným hráčom histórie, ktorý má dva olympijské triumfy a jeden z majstrovstiev sveta.