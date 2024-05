Nezabudnuteľný zážitok aj motivácia. Súčasťou olympijskej štafety bola aj Slovenka

Do štafety sa zapojili športovci rôznych generácií i paralympionici. Francúzsko reprezentoval olympijský víťaz v skoku o žrdi z Atlanty 1996 Jean Galfione, Holandsko trinásťnásobná olympijská medailistka a držiteľka šiestich zlatých medailí z rýchlokorčuľovania Ireen Wüstová, Maďarsko dvojnásobný olympijský víťaz a dnes prezident národného olympijského výboru Zsolt Gyulay

Vo francúzskom Marseille oslávila Deň Európy spolu so športovcami z 27 krajín Európskej únie a Ukrajiny.

MARSEILLE. Slovenská atlétka a triatlonistka Loriána Popovičová bola súčasťou štafety, ktorá nesie olympijský oheň do Paríža, dejiska tohtoročných OH.

"Diváci okolo cesty tlieskali, povzbudzovali nás. Je to nezabudnuteľný zážitok. Zároveň je to pre mňa aj veľká motivácia do ďalšej športovej kariéry, aby som sa raz dostala na olympijské hry," uviedla Popovičová pre webstránku olympic.sk.

Celý úsek organizovala francúzska vláda. Športovcov vyberali francúzske ambasády v jednotlivých krajinách.

Na Slovensku zvolili mladú športovkyňu z Košíc, ktorá krátko študovala aj vo Francúzsku. Olympijský oheň prejde na ceste do Paríža celkovo 12.000 kilometrov a zavíta aj na vzdialené zaoceánske územia.