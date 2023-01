Dominik Holec bude hosťovať v Poľsku. Dobrý krok, tvrdí

Holec sa narodil v Českých Budějoviciach, no debut v najvyššej súťaži si odkrútil v MŠK Žilina. V Žiline strávil sezóny 2018/19 a 2019/20, aby odišiel do českej Sparty Praha.

„Keď som bol v Rakówe, učil som sa poľsky. Je to pre mňa plus. A aj to, že poznám Ľuba Šatku. Určite mi to pomôže na začiatku v Lechu a Poznani,“ povedal 28-ročný brankár Dominik Holec po absolvovaní lekárskych testov.

S Rakówom Čestnochová vyhral poľský pohár, na čo chce nadviazať v Poznani.