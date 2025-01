Postupový úspech Plzne je dôležitý, hovorí tréner. Slavia cíti veľké sklamanie

"Tento úspech je dôležitý najmä z hľadiska klubového koeficientu a renomé. Podali sme skvelý výkon. Dnes nie je náročné takticky sa na súpera pripraviť, k dispozícii je množstvo materiálu, ale umenie je splniť to, čo sme si v šatni povedali. Chalani si zaslúžia veľkú pochvalu," zdôraznil Koubek pre server idnes.cz.

Slavia potrebovala na gréckej pôde zvíťaziť, aby si udržala šance na play off. Piata prehra však znamená pre "zošívaných" rozlúčku s druhou najprestížnejšou európskou súťažou.

Pre chorobu chýbal v zostave hostí slovenský reprezentant Ivan Schranz, zdravotné problémy neumožnili štart ani Tomášovi Chorému.

Kouč Slavie Jindŕich Trpišovský ťažko hľadal slová. "Je to veľké sklamanie. Potrebovali sme sa dostať do vedenia, ale začiatok patril súperovi. PAOK nás zatlačil, my sme mali problémy so zakladaním akcií a strácali sme veľa lôpt.

Potom sme inkasovali z penalty. To nám paradoxne pomohlo, záverečných 10-15 minút prvého polčasu bolo z našej strany lepších, no nedokázali sme vyrovnať. V oboch pokutových územiach boli domáci lepší," priznal kouč Pražanov.

Prioritou tímu je teraz boj o titul v najvyššej českej súťaži. "Po vypadnutí z Európskej ligy odohráme menej zápasov, ale netreba očakávať žiadne dramatické zúženie kádra.

Až do konca mája nás totiž čaká boj v lige a chceme mať k dispozícii 21 hráčov do poľa plus brankárov. Musíme sa dať teraz dokopy zdravotne," dodal Trpišovský.