Predali výnimočný zjav. Keď pokladník Slovana doniesol milióny, v banke skoro odpadli

BRATISLAVA. Predstavte si, že by dnes najúspešnejší klub v dejinách vykúpil hráča priamo z bratislavského Slovana. Znie to neuveriteľne, ale raz sa to stalo.

V lete 1993 prestúpil Peter Dubovský do Realu Madrid.

"Mal parádnu ponuku z Ajaxu. Tiež Barcelona vymýšľala, ako ho získať. Plánovala, že ho kúpi a prvý rok pošle hosťovať do Stuttgartu. Ale Real dostal prednosť," vravel Boris Kitka. Súčasný asistent trénera Slovana bol jeden z najlepších priateľov Dubovského.