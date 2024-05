Anglicko môže napodobniť Manchester City a uspieť, myslí si tréner Guardiola

Pod vedením Garetha Southgatea sa Anglicko dostalo do semifinále majstrovstiev sveta 2018 a štvrťfinále v roku 2022, ako aj do finále EURO 2020, kde prehralo s Talianskom.

"Anglický tím? Naozaj dobrý. Ale nie je to len talentom útočníkov, je to celý balík, celá skupina. Gareth dokonale vie, čo má robiť," povedal Guardiola novinárom pred zápasom svojho tímu v Premier League proti Wolverhamptonu Wanderers.

"Každý má pocit, vrátane mňa, že anglická reprezentácia na posledných podujatiach urobila veľké kroky dopredu. Sú na pokraji triumfu, sú naozaj blízko. Prehrali finále a dostali sa do semifinále.

Keď prídete do týchto fáz každé dva roky, stane sa to. Je to dosť podobné ako u nás - boli sme blízko a nakoniec sme to zvládli. Stačí tomu veriť. Ak si veria, že to dokážu, tak to dokážu," uviedol tréner Guardiola.