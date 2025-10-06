Pedri po zahanbujúcej prehre Barcelony v Seville: Prvý polčas bol ako z hororu

MADRID. Španielsky futbalový stredopoliar Pedri po prvej prehre Barcelony v tomto ročníku La Ligy nešetril kritikou.
Výkon v úvodnom dejstve na pôde Sevilly označil za najhorší v tejto sezóne.
Katalánci nevyužili šancu vrátiť sa na čelo tabuľky a po prehre 1:4 sú druhí o dva body za Realom Madrid.
„Prvý polčas bol ako z hororu. V obrane sme prepadávali a Sevilla si vypracovala dvojgólový náskok. Bola to naša najhoršia 45-minútovka v tejto sezóne.
Po zmene strán sme sa zlepšili, no nepremenená jedenástka nás zrazila na kolená a Sevilla nám v závere uštedrila ďalšie dve rany,“ uviedol Pedri pre akreditované médiá.
VIDEO: Zostrih zápasu Sevilla - Barcelona
Sevilla sa ujala vedenia v 13. minúte vďaka bývalému hráčovi Barcelony Alexisovi Sanchezovi, ktorý premenil pokutový kop. V 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero.
Barcelona v nadstavenom čase prvého polčasu po góle Marcusa Rashforda znížila, no Robert Lewandowski v 76. minúte nepremenil penaltu a v závere spečatili triumf Andalúzanov Jose Angel Carmona a Akor Adams.
Veľká radosť v tíme Sevilly
„Z triumfu nad Barcelonou mám veľkú radosť, potrebovali sme doma zabodovať naplno.
Vedeli sme, že ak chceme uspieť, nemôžeme nechať súperovi ani meter voľného priestoru. V prvom polčase sme predviedli skvelý výkon.
V druhom dejstve Barcelona potvrdila svoje kvality, no odolali sme jej náporu a v závere sme jej zasadili dva údery,“ pochvaľoval si tréner Sevilly Matias Almeyda.
Celta Vigo využila presilovku
Atlético Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom remizovalo na pôde Celty Vigo 1:1.
„Los Colchoneros“ sa už v šiestej minúte ujali vedenia po vlastnom góle švédskeho obrancu Carla Starfelta. Atlético však doplatilo na vylúčenie Clementa Langleta v závere prvého polčasu a Iago Aspas v 68. minúte zariadil deľbu bodov.
VIDEO: Zostrih zápasu Celta Vigo - Atlético Madrid
„Napriek remíze som veľmi spokojný s výkonom tímu. Celta nás po vylúčení Langleta zatlačila, no skvelými zákrokmi nás podržal Jan Oblak,“ konštatoval kouč madridského klubu Diego Simeone.
Aspas odohral 533. súťažný zápas v drese Celty, čím vyrovnal rekordný zápis Manola.
„Je to pre mňa obrovská česť vyrovnať rekord klubovej legendy Celty. Vďačím za to najmä mojej rodine, ktorá ma vždy podporovala a špeciálne otcovi, on ma priviedol do Viga.
Proti Atléticu sme chceli vybojovať prvé víťazstvo v tejto sezóne La Ligy a mrzí ma, že sa nám to nepodarilo, lebo vyše 50 minút sme boli v početnej výhode,“ povedal Aspas pre denník Marca.