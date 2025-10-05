Šok v Španielsku. Barcelona utrpela prvú prehru v sezóne potupným spôsobom

Sklamaní hráči Barcelony
Sklamaní hráči Barcelony (Autor: TASR/AP)
TASR|5. okt 2025 o 18:40
ShareTweet0

Katalánci inkasovali štyri góly.

MADRID. Futbalisti FC Barcelona utrpeli prvú prehru v prebiehajúcej sezóne španielskej La Ligy.

V nedeľňajšom zápase 8. kola podľahli domácemu FC Sevilla 1:4. Úradujúci majster vyšiel bodovo naprázdno po sérii štyroch ligových víťazstiev a v tabuľke zaostáva o dva body za vedúcim Realom Madrid.

Na konte má 19 bodov, o šesť viac ako Sevilla, ktorá sa posunula priebežne na štvrté miesto.

Domácich poslal do vedenia v 13. minúte z penalty Alexis Sanchez a v 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero.

Hostia sa vrátili do zápasu v nadstavenom čase prvého polčasu po góle Marcusa Rashforda, ale vyrovnať sa im už nepodarilo, pričom Robert Lewandowski v 76. minúte nepremenil pokutový kop.

Hráči Sevilly ešte v závere prikrášlili svoje víťazstvo, v 90. minúte zvýšil na 3:1 Jose Angel Carmona a v šiestej minúte nadstaveného času upravil na konečných 4:1 Akor Adams.

Alaves zdolalo Elche 3:1 a ukončilo sériu troch zápasov bez víťazstva. Elche zaznamenalo vôbec prvú prehru v aktuálnom ročníku najvyššej španielskej súťaže.

La Liga - 8. kolo

FC Sevilla - FC Barcelona 4:1 (2:1)

Góly: 13. Sanchez (z 11 m), 36. Romero, 90. Carmona, 90.+6 Adams - 45.+7 Rashford

CD Alaves - FC Elche 3:1 (0:0)

Góly: 76. Vicente (z 11 m), 81. T. Martinez, 90.+5 Boye - 90.+3 A. Silva, ČK: 79. Affengruber (Elche)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Sklamaní hráči Barcelony
    Sklamaní hráči Barcelony
    Šok v Španielsku. Barcelona utrpela prvú prehru v sezóne potupným spôsobom
    dnes 18:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Šok v Španielsku. Barcelona utrpela prvú prehru v sezóne potupným spôsobom