Vypadla s Trnavou, majiteľ šetrí. Slovan čaká klub, ktorý proti Slovákom už trikrát zlyhal

Ide o veľa, víťaz zápasu získa od UEFA prémiu 500 -tisíc eur. „Myslím, že sa zápas skončí remízou alebo vyhrá Slovan. Olympija má v porovnaní so Slovanom malý rozpočet,“ tvrdí slovinský novinár SINIŠA UROŠEVIČ z denníka Delo.

Majster Slovinska vo štvrtok (o 18.45 h) v rámci skupiny Európskej konferenčnej ligy privíta bratislavský Slovan. Je to konfrontácia klubov, ktoré by sa mali podľa prognóz pobiť o druhé miesto v skupine.

Olympija Ľubľana trikrát za sebou na európskej scéne proti slovenským tímom neuspela. Vypadla so Žilinou (2013), Trenčínom (2016) aj s Trnavou (2018).

Ja však viem, že ani Slovan nehrá vždy dobre a má výkyvy formy. Myslím, že sa zápas skončí remízou alebo vyhrá Slovan. Ak by som si mal tipnúť, tak by som sa mierne priklonil na stranu slovenského tímu.

Rozprával som sa aj so Slovincom v službách Slovana Kenanom Bajričom, ktorý tvrdil, že sú v lepšej pohode ako pred mesiacom.

Ak by ste mi túto otázku položili v lete, tak by som povedal, že je Olimpija Ľubľana. V kvalifikácii európskych pohárov odohrala dobré zápasy. V druhom predkole Ligy majstrov vyradila bulharského majstra Ludogorets Razgrad. Na zápasy chodilo veľa fanúšikov.

Slovan je najbohatší a najväčší slovenský klub. Aké je postavenie Olimpije Ľubľana v krajine?

Ak by sme sa vrátili späť do bývalej Juhoslávie, tak tam mala Ľubľana status najväčšieho klubu v Slovinsku. V tom čase hrala vždy najvyššiu súťaž.

Po vzniku samostatnosti v prvých rokoch ešte dominovala v krajine, ale potom mala veľké finančné problémy. Stratila licenciu a vypadla až do piatej ligy. V tom čase šiel veľmi do popredia NK Maribor, ktorý sa dostal až trikrát do skupiny Ligy majstrov. Má aj lepší marketing ako Olimpija.

Tieto dva kluby sú najväčší rivali v krajine. To isté ako u vás Slovan verzus Trnava. Na vrchole sa striedajú, v posledných rokoch je opäť úspešnejšia Olympija, ktorá je aj úradujúcim majstrom.