Je sľubný talent, má vysoký potenciál. Mladého Srba získal Newcastle

NEWCASTLE. Anglický tím Newcastle United angažoval 19-ročného obrancu Miodraga Pivasa zo srbského klubu FK Jedinstvo Ub.

Hráč v uplynulej sezóne reprezentoval Srbsko do 17 rokov a so svojím klubom postúpil do najvyššej súťaže. Hráva aj na poste defenzívneho stredopoliara.

Pivas v sobotu vo vyhlásení uviedol: "Je absolútne neuveriteľné pripojiť sa k takému veľkému klubu, akým je Newcastle United a nemôžem sa dočkať, kedy začneme. Videl som projekt klubu a vyzerá to skvele.