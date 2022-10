Najlepší hráč vyrastal s Lobotkom. Bundesliga má nečakaného lídra

BERLÍN, BRATISLAVA. Ak by ste sa spýtali futbalového fanúšika, čo bolo najväčším prekvapením v poslednom desaťročí, pravdepodobne by odpovedal, že to bol majstrovský titul Leicester City v sezóne Premier League 2015/16.

Líšky mali pred sezónou šancu na titul jedna k piatim tisícom. Identický kurz na víťazstvo v tomto ročníku Bundesligy mal pred sezónou aj Union Berlín.

Die Eisernen, v preklade “železní”, ako prezývajú hráčov Berlína, sú po deviatom kole na čele tabuľky v nemeckej najvyššej súťaži o dva body pred ďalším prekvapením z Freiburgu.