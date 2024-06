Nemci majú zlé spomienky, Maďari si veria. Vedia byť riadne divoký, vraví Nagelsmann

Maďarskí reprezentanti si uvedomujú, že po prehre so Švajčiarskom (1:3) potrebujú proti favoritovi v stredu v Stuttgarte bodovať, inak budú ich šance na postup do osemfinále už len v rovine teórie.

STUTTGART. Futbalisti Nemecka by radi nadviazali na úvodný suverénny triumf nad Škótskom (5:1) a v druhom stretnutí v A-skupine domácich ME s Maďarskom predviedli rovnako presvedčivý výkon.

Nemecké médiá spievali ódy na výkon "Nationalelf" po vysokom víťazstve v otváracom dueli so Škótskom, pričom vyzdvihovali najmä hru mladých pušiek Jamala Musialu a Floriana Wirtza.

Tréner Julian Nagelsmann varuje pred húževnatým súperom: "Maďarsko je nepríjemný protivník. Niekedy vie byť riadne divoký a keď sa rozbehne, ťažko sa zastavuje. V jeho hre je veľa voľnosti. Som si však istý, že môžeme Maďarov zdolať. Budeme sa snažiť podať rovnaký výkon ako proti Škótsku."

Podľa brankárskeho veterána Manuela Neuera je dôležité, aby po úvodnom hladkom víťazstve mužstvo nezaspalo na vavrínoch. Tím vedený Marcom Rossim bude podľa neho oveľa vážnejšou skúškou ako neškodné Škótsko.

"Maďari sú veľmi nepríjemný súper, ktorý sa bude snažiť hrať agresívne. Bude to úplne iná pesnička. Švajčiari dobre kombinovali, no Maďari dokázali v druhom polčase zatlačiť a boli bližšie ku gólu ako súper. Je to pre nás varovanie. Nemôžeme ich podceniť," zdôraznil Neuer.

Tridsaťosemročný brankár upozornil aj na situáciu z MS 2014, kde jeho tím vybojoval titul. Nemci začali svoje účinkovanie na šampionáte v Brazílii podobne suverénnou výhrou 4:0 nad Portugalskom, no následne v skupine iba remizovali s Ghanou (2:2).

"Proti Portugalsku sme mali pred desiatimi rokmi dobrý štart, no nebola to z našej strany totálna dominancia. Proti Škótom sme dominovali od samého začiatku. Každého hráča na ihrisku mrzel vlastný gól. A to je dobrý znak. Sme nohami na zemi," citovala Neuera agentúra AFP.

Opora Bayernu Mníchov absolvuje svoj ôsmy veľký šampionát a v stredu môže zaknihovať už 17. štart na ME, čím vyrovná rekord Gianluigiho Buffona.

"To znie veľmi dobre," reagoval Neuer, ktorý by rekordný zápis talianskeho brankára mohol prekonať v záverečnom skupinovom stretnutí proti Švajčiarsku. Je možné, že po EURO 2024 ukončí 15-ročnú reprezentačnú kariéru: "Nechcem o tom ešte hovoriť. Musím si to ešte všetko premyslieť po konci turnaja."

Maďari si už nemôžu dovoliť ďalšiu prehru, obrať o body ambiciózny tím usporiadateľskej krajiny bude ale náročná úloha. Proti Švajčiarom nepodali optimálny výkon, chýbala im tradičná oduševnenosť. Ľahkovážne straty lôpt by sa mohli proti Nemecku ešte krutejšie vypomstiť.

"Mali sme niekoľko individuálnych výpadkov. Ťažko niekoho pochváliť za predvedenú hru, možno dvoch či troch hráčov. Po takom výkone ťažko niekto staví na nás čo i len forint. Zdolať Nemcov vyzerá byť na prvý pohľad nemožná úloha," poznamenal tréner Rossi.