Nemeckú dominanciu pocítili aj hráči Maďarska. Domáci sa stali prvými postupujúcimi

Ilkay Gündogan, kapitán Nemecka, v zápase 1+1: "Mám pocit, že sa zlepšujeme. Zároveň však musíme zdokonaliť nejaké veci, čo sa dnes ukázalo najmä v prvom polčase. Ale o tom je takýto turnaj, vedieť sa vyrovnať aj s ťažkosťami. Problémy sme zažehnali, po prestávke sme hrali naozaj dobre a pridali sme druhý gól."

Marco Rossi, tréner Maďarska: "Domáci ukázali svoju kvalitu, majú skvelých krídelníkov. My sme si vytvorili solídne množstvo gólových príležitostí, ale počas celého zápasu nám neprialo šťastie. Rozhodca bol dnes najhorší muž na ihrisku a Nemecko nepotrebovalo jeho pomoc, pretože má silnejší tím ako my a aj tak by vyhralo."