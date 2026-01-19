Neapolu sa hromadia zranenia. Pred ťažkými zápasmi stratil ďalších dvoch hráčov

Matteo Politano
Matteo Politano (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|19. jan 2026 o 17:06
ShareTweet0

Contemu dlhodobo chýbajú Lukaku či De Bruyne.

Vo futbalovom klube SSC Neapol pribúdajú pred náročným týždňom zdravotné problémy hráčov.

Úradujúcich talianskych majstrov v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom čaká v utorok zápas Ligy majstrov na pôde FC Kodaň a v nedeľu sa predstavia na pôde Juventusu.

Neapol absolvoval v januári doposiaľ päť zápasov a do konca mesiaca ho čakajú ďalšie štyri.

V poslednom zápase proti Sassuolu (1:0), kde zariadil výhru Lobotka, sú mimo diania krídelník Matteo Politano a obranca Amir Rrahmani.

„Politano si natiahol sval na pravom stehne, Rrahmani ľaví sedací. Obaja už začali s rehabilitáciou,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AP.

Klub neavizoval termín návratu dvojice hráčov, no takmer určite nebudú k dispozícii v Kodani ani v Turíne.

Neapol je na treťom mieste o bod pred AS Rím a šesť za vedúcim Interom Miláno, pričom z posledných štyroch ligových zápasov vyhral len jeden.

Okrem Politana a Rrhmaniho chýbajú trénerovi Antoniovi Contemu dlhodobo aj útočník Romelu Lukaku a stredopoliari Kevin De Bruyne, Frank Anguissa a Billy Gilmour.

V Lige majstrov patrí tímu 23. miesto a bojuje tak o pokračovanie v súťaži.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Matteo Politano
    Matteo Politano
    Neapolu sa hromadia zranenia. Pred ťažkými zápasmi stratil ďalších dvoch hráčov
    dnes 17:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Neapolu sa hromadia zranenia. Pred ťažkými zápasmi stratil ďalších dvoch hráčov