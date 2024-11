ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (16. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola Niké ligy medzi Michalovcami a Ružomberkom.



MFK Zemplín Michalovce



Futbalisti Michaloviec v minulom týždni oslavovali veľké víťazstvo. V Dunajskej Strede zdolali domáci DAC 1:0 gólom Stanislava Danka. Bol to prvý triumf Zemplínčanov na pôde silného súpera od postupu medzi elitu. Michalovce si mierne vylepšili postavenie v tabuľke, ale stále sú nízko, a to na 9. mieste.



MFK Ružomberok



Ondřej Smetana opustil lavičku Ružomberka, keď odišiel do Slovácka. Mužstvo prevzal jeho krajan Radim Kučera, ktorý nemá za sebou úspešnú premiéru. Liptáci doma šokujúco podľahli nováčikovi z Komárna 1:3. Hostia sú len dve priečky nad Michalovcami a obaja majú zhodne po 17 bodov.