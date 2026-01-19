Ak hráme zle, je to chyba nás všetkých. Mbappé sa zastal vypískaného Viniciusa

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé vyzval fanúšikov Realu Madrid, aby boli k jeho spoluhráčovi z útoku Viniciusovi Juniorovi zhovievavejší.
Brazílčana cez víkend priaznivci „bieleho baletu“ vypískali na domácom štadióne Santiago Bernabeu.
Vinicius a Jude Bellingham sa stali terčmi piskotu fanúšikov po katastrofálnom týždni, počas ktorého Real podľahol vo finále Španielskeho superpohára rivalovi FC Barcelona (2:3) a šokujúco vypadol z domáceho pohára po prehre s druholigovým Albacete (2:3).
Vedenie klubu takisto minulý pondelok prepustilo trénera Xabiho Alonsa, ktorého nahradil na poste Alvaro Arbeloa.
„Fanúšikovia by si nemali vyberať jedného hráča, ktorého vypískajú. Nič z toho nie je Viniciusova chyba. Je to chyba nás všetkých, ak hráme zle. Vôbec sa mi to nepáčilo,“ povedal Mbappé.
Francúzsky kanonier označil Viniciusa, ktorému v roku 2024 tesne unikla Zlatá lopta, za jedného z najlepších hráčov na svete.
„Musíme ho lepšie chrániť, aby nečelil sám kritike. Nie je sám v Reale Madrid. Všetci sme s ním,“ citovala Mbappého agentúra AFP.
Real cez víkend zdolal v La Lige Levante 2:0 a zaznamenal prvé víťazstvo pod vedením Arbelou.
V tabuľke sa priblížil na rozdiel jedného bodu k vedúcej Barcelone, ktorá prehrala v San Sebastiane. Madridský veľkoklub v utorok hostí v 7. kole Ligy majstrov AS Monaco.