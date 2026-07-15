    Legenda vidí v novom koučovi nádej pre Nemecko: Má charizmu ako voľakedy Beckenbauer

    Na archívnej snímke z 26. marca 2024 televízny futbalový expert Lothar Matthäus.
    Na archívnej snímke z 26. marca 2024 televízny futbalový expert Lothar Matthäus. (Autor: TASR)
    TASR|15. júl 2026 o 18:18
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    Klopp by mal na reprezentačnej lavičke nahradiť Nagelsmanna.

    Lothar Matthäus považuje Jürgena Kloppa za vhodného kandidáta na post trénera nemeckej futbalovej reprezentácie.

    Kapitán majstrov sveta z roku 1990 vidí paralely medzi bývalým koučom Liverpoolu a legendárnym Franzom Beckenbauerom.

    „Klopp ma rovnakú charizmu ako voľakedy Beckenbauer. Tiež je autentický, spoľahlivý a je celosvetovou uznávanou osobnosťou,“ uviedol Matthäus pre denník Bild.

    Beckenbauer v roku 1974 priviedol NSR ako kapitán k zisku titulu majstrov sveta, o 16 rokov neskôr triumfoval s Nemeckom na „mundiale“ ako tréner.

    Vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB) sa minulý týždeň v New Yorku dohodlo s Kloppom na kľúčových bodoch zmluvy.

    Na reprezentačnej lavičke by mal nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po neúspechu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. Nemci v šestnásťfinále prekvapujúco prehrali s Paraguajom po rozstrele z 11 m.

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