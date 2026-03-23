Tréner Sevilly sériu neúspešných výsledkov neustál. Vedenie s ním ukončilo spoluprácu

Tréner Matias Almeyda. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. mar 2026 o 15:46
Klub sa nachádza na 16. priečke v tabuľke La Ligy.

Argentínčan Matias Almeyda už nie je trénerom futbalistov FC Sevilla. Vedenie španielskeho klubu s ním ukončilo spoluprácu po sérii neúspešných výsledkov v La Lige.

Andalúzania figurujú v tabuľke až na 15. mieste, v uplynulom kole prehrali doma s Valenciou 0:2.

„Rozhodli sme sa uvoľniť Matiasa Almeydu z postu trénera FC Sevilla. Chceme sa mu i jeho realizačnému tímu poďakovať za profesionálny prístup. V ďalšej trénerskej kariére mu želáme iba to najlepšie," uviedla Sevilla vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.

Tabuľka La Ligy

La Liga

