Pohádal sa s trénerom. Legenda Realu Madrid nečakane ukončila pôsobenie v klube

Menezes sa chystal poslať na ihrisko Marcela v záverečných minútach ligového zápasu proti Gremiu, no napokon sa rozhodol postaviť Johna Kennedyho.

Zdalo sa, že obranca s týmto krokom trénera nesúhlasí. Fluminense v tom čase viedlo 2:1, ale Gremio krátko pred záverečným hvizdom na štadióne Maracana z priameho kopu vyrovnalo.

"Chcel som vtedy nasadiť Marcela, ale počul som jednu vec, ktorá sa mi nepáčila, a tak som si to rozmyslel. Kennedy nastúpil, aby sme udržali stav. Boli to len dve, tri minúty do konca," uviedol Menezes na tlačovej konferencii.