Uvidíme ho na MS? Zranenie senegalskej hviezdy nie je vážne, tvrdí asistent Bayernu

MNÍCHOV. Zranenie nohy senegalského útočníka Sadia Maneho nie je "až také vážne". Vyhlásil to asistent trénera nemeckého klubu Bayernu Mníchov Dino Toppmöller.

Podľa Toppmöllera by však zranenie nemalo ohroziť účasť dvojnásobného najlepšieho afrického futbalistu roka v Katare: "Ide o úder do nervu na nohe, zdá sa, že to nie je také zlé." Maneho však čakajú ešte ďalšie vyšetrenia.