Lewandowski prešiel zdravotnou prehliadkou v Barcelone, Xavimu zložil pochvalu

V ročníku 2020/2021 vytvoril ligový rekord so 41 gólmi. V najvyššej nemeckej súťaži nastrieľal dovedna 312 gólov v 384 zápasoch za Bayern a Borussiu Dortmund.



Ak by sa potvrdila prestupová suma 50 miliónov eur za Lewandowského, bol by to pre nemecký klub najúspešnejší predaj hráča v histórii.

Zatiaľ najviac peňazí získal Bayern za prestup od talianskeho Juventusu Turín, ktorý mu v roku 2018 za Douglasa Costu zaplatil 40 miliónov eur.



FC Barcelona absolvuje v druhej polovici júla v USA štyri prípravné stretnutia - proti Realu Madrid v Las Vegas, Interu Miláno vo Fort Lauderdale na Floride, Juventusu Turín v Dallase a New Yorku Red Bulls v New Jersey.