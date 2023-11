Trnavčania už toho majú dosť. Bolo vidieť, že nám dochádzali sily, priznal Štetina

Ním si po troch prehrách vylepšili náladu, no naďalej sú na poslednej štvrtej priečke.

Lepšie sa im darí v domácej súťaži, víťazstvo v Košiciach bolo pre nich tretie po sebe a posunulo ich na priebežnú tretiu priečku.

"Mali sme za sebou náročný zápas na umelej tráve v Dánsku. Vedeli sme, že v Košiciach sa budeme musieť zahryznúť. Bolo vidno, že už toho všetci máme dosť, vrátane mňa. Klobúk dolu pred všetkými za to, že sme to zvládli a zvíťazili. Sú to cenné body," konštatoval Štetina.

Trnavčania nedovolili domácim Košiciam zastaviť sériu prehier, ktorá trvá už deväť zápasov. Prvý polčas bol bezgólový, gólové momenty priniesol úvod druhého.