Yamal medzi kandidátmi na najkrajší gól roka. Prestížnu cenu môže získať aj Rice

    Lamine Yamal oslavuje gól v sieti Espanyolu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. nov 2025 o 21:09
    ZÜRICH. Španielsky futbalista Lamine Yamal kandiduje na Cenu Ferenca Puskása. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ho udeľuje autorovi najkrajšieho gólu roka.

    Krídelník FC Barcelona si vyslúžil nomináciu za ukážkovú „obaľovačku" v májovom zápase španielskej La Ligy proti Espanyolu.

    VIDEO: Nominovaný gól Lamina Yamala

    V kategórii žien je medzi nominovanými aj Brazílčanka Marta z tímu Orlando Pride, ktorá sa v zápase proti Kansasu City zbavila dvoch obrankýň, následne obišla aj brankárku a zasunula loptu do opustenej svätyne.

    Medzi kandidátmi nechýba ani Declan Rice z Arsenalu Londýn za exportný priamy kop zo štvrťfinále minulosezónnej Ligy majstrov proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.

